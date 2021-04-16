القبض على عصابة متخصصة بالنصب والاحتيال على المواطنين في بغداد

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "العملية تمت بعد توافر معلومات لدى مكتب مكافحة اجرام الكرادة حول قيام العصابة بالنصب والاحتيال على احد المواطنين من خلال اجراء صفقة تجارية وهمية واخذ مبلغ (180) الف دولار امريكي مع (75) مليون دينار عراقي منه وايداع المبلغ في محل صيرفة وهمي تابع لهم في منطقة السعدون، وبعد تدقيق المعلومات والتأكد منها تمت متابعة افراد العصابة والقبض عليهم ومواجهتهم بالادلة والتحقيق معهم".واضاف البيان ان المتهمين اعترفوا بقيامهم بعدة عمليات نصب واحتيال مماثلة على المواطنين كان آخرها قيامهم بالنصب والاحتيال على مواطنة ضمن منطقة شارع المغرب بمبلغ (70) الف دولار امريكي ليتم تدوين اقوال المتهمين بالاعتراف وتصديقها قضائيا وفق احكام المادة 456 ق.ع تمهيدا لإحالتهم الى المحكمة المختصة لينالوا جزاءهم العادل".