بالفيديو.. لحظة تصادم أكثر من 30 سيارة في الجزائر

وقع حادث مروع في ولاية عين الدفلى الجزائرية، مساء أمس الخميس بين أكثر من 30 سيارة، مخلفا إصابة 8 أشخاص.

وبحسب بيان للحماية المدنية الجزائرية، نشره موقع قناة "النهار"، فقد أكدت الحادث حوالي الساعة 17:45 بالطريق السيار بالمكان المسمى منحدر أولاد المهدي ببلدية الحسينية، وتمثل في اصطدام تسلسلي بين عدة سيارات مما أدى إلى إصابة ثمانية 08 أشخاص.