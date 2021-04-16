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أخطاء شائعة أثناء الطبخ في المنزل وكيفية إصلاحها بحسب طهاة محترفين

للنساء فقط

2021-04-16 | 04:48
أخطاء شائعة أثناء الطبخ في المنزل وكيفية إصلاحها بحسب طهاة محترفين
المصدر:
sputniknews
653 مشاهدة

بغض النظر عن عدد برامج الطهي التي نشاهدها أو مدونات الطعام التي نقرأها، في بعض الأحيان لا ترقى أطباقنا أبدًا إلى ما يصنعه الطهاة المحترفون يوميًا.

يستعرض مجموعة من الطهاة المحترفون أخطاء الطهي الشائعة التي يرتكبها طهاة المنزل مرارًا وتكرارًا، كما يقدمون نصائحهم حول كيفية التغلب على هذه الأخطاء وطرق تحسينها لإعداد أطباق بجودة المطاعم، بحسب مجلة Food & Wine الأمريكية.
1. عدم استخدام سكين حاد
 
  تقول الشيف كارين أكونوفيتش، المالك والشيف التنفيذي لشركة Fox & the Knife بولاية ماساتشوستس الأمريكية: "السكاكين الحادة أمر لا بد منها! غالبًا ما يخاف طهاة المنزل من السكاكين الحادة، لكن السكين غير الحادة -في الواقع- هي من ستسبب أكبر قدر من الضرر.".
وتنصح كارين بشراء سكين طاهٍ جيد والمحافظة على شحذها باستمرار، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين طبخك وجعله أكثر إمتاعًا أيضا.
 
 
2. استخدام الأعشاب القديمة بدلا من الطازجة
 
  تقول كارين: "استخدم الأعشاب الطازجة كلما أمكن ذلك، فلا شيء يضفي النكهة على طبق مثل الأعشاب الطازجة. حفنة من الريحان أو الكزبرة يمكن أن تحول طعم الطبق بالكامل".
وتضيف: "إذا كنت تستخدم أعشابًا مجففة، فتأكد من استبدالها بسرعة، فأعشاب الأوريجانو التي تبقى الخزانة لسنوات لن تضيف أي شيء إلى الطبق".
 
3. فترة استخدام الأعشاب
تقول الشيف- كارولين جلوفر، المالك والشيف التنفيذي لشركة أنيت بولاية كاليفورنيا الأمريكية: "تفقد التوابل مذاقها بمرور الوقت، الثوم والبصل أيضًا يفقدان مذاقهما بمرور الوقت".
وتضيف: "إذا كان لديك مجموعة من التوابل القديمة في الخزانة ولا تريد إهدارها، يمكن استخدامها في القلي السريع الجاف في مقلاة ساخنة ما يُساعد في إبراز النكهات. وبالنسبة للثوم والبصل الأقدم، قم دائمًا بإزالة الزوائد التي تنبت فيه بسبب طول التخزين".
4. إضافة التوابل فقط في النهاية
تقول الشيف كارين:"في كثير من الأحيان، لا يقوم طهاة المنزل بتتبيل أطباقهم حتى نهاية الطهي. استخدام البهارات بالتوازي مع وضع الملح والفلفل هي أهم نصيحة يمكنني تقديمها".

وتضيف: "كنصيحة احترافية، قم بنفس الشيء مع الأعشاب والتوابل من البداية وانتقل بهم إلى المستوى التالي من الطهي".
 
 
5. الاعتماد على الطعام الجاهز
يقول الشيف مايكل جلازيير، الشيف التنفيذي لمطعم أفيرت براسيري بولاية كونيكتيكت الأمريكية: "شراء المكونات الطازجة أمر بالغ الأهمية. يعتقد الكثير من الناس أن شراء الطعام الجاهز هو الطريق الصحيح. أعتقد أن شراء الطعام في شكله الخام هو الطريقة الوحيدة لضمان أن الطعام الذي تشتريه طازجًا".
ويضيف: "يستغرق استخدام الطعام في شكله الخام وقتا أطول لكن النتيجة النهائية تستحق العناء".
6. الإفراط في طهي اللحوم
يقول الشيف مايكل: "الكثير من الناس يأخذون الدجاج إلى الشواية ويطبخونه حتى تصبح فوضى متفحمة. قم بشراء مقياس حرارة جيد للحوم واعرف درجة حرارة طهي الدجاج وشرائح اللحم وقطع اللحم وما إلى ذلك ودع اللحم يرتاح لمدة 10 دقائق على الأقل بعد طهيه".
 

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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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