تعرف على مواجهات ومواعيد نصف نهائي الدوري الاوروبي

اسفرت مواجهات ربع نهائي الدوري الاوروبي التي جرت امس عن تأهل فرق، مانشستر يونايتد وارسنال وروما وفياريال الى المربع الذهبي للمسابقة.
وتأهل الشياطين الحمر على حساب غرناطة بعد ان جدد الفوز عليه بهدفين نظيفين وهي النتيجة ذاتها في مباراة الذهاب، فيما نجح ارسنال بتجاوز مضيفه سلافيا براغ التشيكي برباعية بيضاء حيث كان قد تعادل ذهابا 1 - 1 .
كما تخطى فريق فياريال الاسباني عقبة ديناموزغرب الكرواتي عندما تغلب عليه 2 - 1 وكان الفريق الاسباني قد حسم لقاء الذهاب بالفوز بهدف، اما آخر المتأهلين روما الايطالي فقد عبر الى نصف النهائي بالرغم من تعادله 1- 1 مع خصمه العنيد اياكس امستردام على ارض الاولمبيكو مستفيدا من فوزه ذهابا 2 - 1 .
وفي ما يلي مواجهات ومواعيد نصف النهائي:
الذهاب - الخميس 29 نيسان
مانشستر يونايتد - روما
فياريال - ارسنال
الاياب - الخميس 6 ايار
ارسنال - فياريال
روما - مانشستر يونايتد