الحلبوسي يبحث مع ممثلي الامم المتحدة مستجدات عمل فريق التحقيق بجرائم داعش

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، ممثلةَ الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، بحضور المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة (يونيتاد) كريم خان ، في ما يخص الجرائم المرتكبة من عصابات داعش الإرهابية.





من جهته، أشاد خان "بجهود مجلس النواب لإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة من خلال التشريعات، وآخرها قانون الناجيات". وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس البرلمان ورد للسومرية نيوز، أن "اللقاء ناقش مستجدات عمل فريق التحقيق في جرائم داعش، ودعم مجلس النواب لسنِّ القوانين اللازمة لمحاسبة داعش على الجرائم الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".من جهته، أشاد خان "بجهود مجلس النواب لإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة من خلال التشريعات، وآخرها قانون الناجيات".