بيانات رسمية: الاقتصاد الصيني ينمو بوتيرة قياسية

ووفقا للبيانات، فان الناتج المحلي الإجمالي للصين قفز بوتيرة قياسية قدرها 18.3% في الربع الأول من 2021 مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.وهذه الزيادة هي الأقوى منذ عام 1992 على الأقل، حين بدأ الاحتفاظ بسجلات فصلية رسمية. وجاء الارتفاع بدعم من تدابير صارمة لاحتواء الفيروس وإنقاذ مالي طارئ للشركات.ويتعافى الاقتصاد الصيني بعد تراجع بلغ 6.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، حين تحول تفشى كوفيد-19 في مدينة ووهان بوسط الصين إلى وباء كامل القوة.ويقود تعزز الصادرات الانتعاش إذ تسارع المصانع الصينية لتلبية طلبيات خارجية، إلى جانب تحسن منتظم في الاستهلاك يأتي على الرغم من حالات كوفيد-19 المتفرقة في بعض المدن.ومن المتوقع أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 8.6% في 2021، عقب زيادة 2.3% في العام الماضي وهي الأضعف في 44 عاما، لكنها جعلت الصين الاقتصاد الكبير الوحيد، الذي تفادى تسجيل انكماش في أثناء الجائحة.