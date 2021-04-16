فنلندا تعرض استضافة قمة بوتين وبايدن

وقال مكتب الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، ان بلاده "أبلغت كلا من واشنطن وموسكو رغبتها في تنظيم اللقاء".الى ذلك أعلن الكرملين أن القرار النهائي بشأن كيفية التجاوب مع اقتراح الولايات المتحدة لعقد قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن يعود إلى الزعيم الروسي.ولفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أثناء موجز صحفي إلى أن "المبادرة بشأن عقد اجتماع بين الرئيسين في دولة ثالثة والتي جاءت على لسان بايدن خلال اتصاله الأخير مع بوتين الثلاثاء، تتطابق إلى حد كبير مع المقترح الذي طرحه الرئيس الروسي سابقا".وتابع بيسكوف أن "تحليل المبادرة الأمريكية الجديدة سيتطلب "بعض الوقت"، مضيفا أن روسيا ستعلن عن ردها على المقترح وفقا لقرار رئيسها".وكانت واشنطن أعلنت يوم أمس الخميس عن فرض عقوبات ضد 32 كيانا وشخصية روسية، على خلفية المزاعم حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية الرئاسية الماضية، وكذلك عقوبات ضد 5 أفراد و3 شركات في شبه جزيرة القرم الروسية.كذلك أعلن البيت الأبيض عن طرد 10 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن.بالإضافة إلى ذلك، حظرت الولايات المتحدة على شركاتها الشراء المباشر لسندات الدين الروسية الصادرة عن البنك المركزي الروسي، أو صندوق الثروة الوطنية، أو وزارة المالية الروسية.وفي تموز 2018 عقدت في هلسنكي القمة الروسية الأمريكية التي جرت ضمنها المحادثات المتكاملة الأولي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. كما استضافت هلسنكي في السابق أكثر من مرة محادثات روسية أمريكية حول الحد من التسلح.