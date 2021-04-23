بالفيديو: أول مسجد بني في الإسلام.. اليكم قصة مسجد قباء‎

وهو أول مسجدٍ بُني في الإسلام، والرسول محمد (ص) أول من وضع حجراً في قبلته.أنّ الصلاة فيه تعدل أجر عمرةٍ، كما قال رسول الله صلّى الله عليه واله سلّم: (من تطَهَّرَ في بيتِهِ، ثمَّ أتى مسجدَ قباءٍ، فصلَّى فيهِ صلاةً، كانَ لَهُ كأجرِ عمرةٍ).في عهد عمر بن عبد العزيز (رض) بنى له أوّل مئذنةٍ وتوالت عليه الصِّيانة والتَّرميم.يحرص الحُجاج والمعتمرون على زيارة مسجد قِباءٍ والصَّلاة فيه عند زيارتهم للمدينة المنوّرة.