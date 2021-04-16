الفيفا يعلن تصنيف المنتخبات المشاركة في أولمبياد طوكيو

وكانت دورة ألعاب طوكيو تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، وستقام هذا العام بدون حضور جماهير من خارج اليابان، خلال الفترة ما بين 23 تموز/يوليو والثامن من آب/أغسطس.وتجرى مراسم سحب قرعة الأولمبياد يوم 21 نيسان/أبريل، الجاري في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيورخ السويسرية.وفيما يلي تصنيف منافسات الرجال:المستوى الأول: البرازيل - الأرجنتين - اليابان - كوريا الجنوبية.المستوى الثاني: ألمانيا - المكسيك - هندوراس - إسبانيا.المستوى الثالث: مصر - كوت ديفوار - نيوزيلندا - جنوب أفريقيا.المستوى الرابع: السعودية - فرنسا - أستراليا - رومانيا.وسيتم تقسيم المنتخبات إلى 4 مجموعات، ويتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الثمانية، والذي يقام بنظام المواجهات الإقصائية، ثم دور الـ4 واللقاء النهائي.وجاء تصنيف قرعة السيدات كالآتي:المستوى الأول: اليابان – أمريكا – هولندا.المستوى الثاني: بريطانيا – البرازيل – السويد.المستوى الثالث: كندا – أستراليا – الصين.المستوى الرابع: نيوزيلندا – تشيلي – زامبيا.