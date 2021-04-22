بالفيديو: اعرف قليل عن مزار سيدة لبنان في حريصا الذي يجذب الملايين نحوه!

يعتبر المقام المريمي الاول في الشرق الاوسط ومن الاكبر في العالم.





ليل حريصا كنهارها افواج من المؤمنين مسلمين ومسيحين تملأ ساحات المزار ومحيطه.المزار أسس عام 1904 احتفالا بالذكرى الخمسين لإعلان عقيدة "الحبل بلا دنس" التي وضعتها الكنيسة الكاثوليكية عام 1854.تقرر بناء هذا المزار لتكريم اللبنانيين العذراء مريم واختير المكان الموجود فيه حاليا والذي كان يطلق عليه اسم "تلة الصخرة".صنع التمثال الذى يعد من أجمل التماثيل التى أقيمت للعذراء مريم فى العالم فى فرنسا من البرونز المصهور.استغرقت الاعمال 4 اعوام وانتهت عام 1908.اصبح يزوره السياح من مختلف البلاد ويوقظون في الشموع وطلب بركات العذراء.