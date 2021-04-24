بالفيديو: قليل عن سينتينل.. الجزيرة الغامضة والاكثر خطرا في العالم

تقع الجزيرة في الهند غربا في الجزء الجنوبي من جزر أندمان.لا أحد يجرؤ على الاقتراب منها حتى الحكومة الهندية نفسها.يسير سكان الجزيرة مجردين من ملابسهم يعيشون على تناول الأطعمة البحرية.تندر المعلومات عن اصل السكان وعن لغتهم.لم تصلهم الديانات السماوية وغير معروف الدين الذي يتبعوه.وأجرت الحكومة الهندية عدة محاولات فاشلة للتواصل مع السكان إلا أنها توقفت عن المحاولة وتركت سكان الجزيرة يعيشون كما يشاؤون في جزيرتهم الغامضة.آخر قصص الموت كانت عام 2018 حين قُتل باحث أميركي يدعى "جون ألين تشاو" (26 عامًا) عند محاولته التواصل مع أحد أبناء الجزيرة إلا أنّ الأخير باغته بإطلاق سهم سامٍّ عليه.