بالصور: ايفانكا ترامب تتلقى اللقاح وتثير الجدل على وسائل التواصل!

نشرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، على تويتر يوم الأربعاء، صورة أعلنت من خلالها تلقيها الحقنة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا، لتشجيع الآخرين على هذه الخطوة.



وجاء في المنشور: "لقد حصلت اليوم على الحقنة!!! أتمنى أن تفعلوا أنتم ذلك أيضاً! شكراً لك ممرضة توريس".



ولكن تغريدة إيفانكا الحماسية قوبلت بردود فعل غاضبة من قبل أنصار الرئيس السابق ترامب الّذين وصفوا ذلك بـ"خيبة الأمل".

وغرّد البعض قائلين إنّه "ليس لدى عائلة ترامب فكرة موحدة عن المبادئ والقيم الّتي يقفون وراءها".كما علّق الكثير من المستخدمين على إنستغرام، قائلين إنّهم لا يريدون أن يصبحوا "جرذ مختبر"، ومنتقدين السيدة ترامب لترويجها للقاح فيروس كورونا.



بشكل عام، سادت المشاعر المناهضة للقاح بين مؤيدي الجمهوريين منذ بداية الوباء. ولقد أعرب عدد كبير من ناخبي ترامب أنه "لن يتم تلقيحهم بشكل مؤكد"، أما القسم الآخر فقد أكدوا أنهم سينتظرون أكثر من عام للحصول على الحقنة.