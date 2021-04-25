بالفيديو: قليل عن انديرا غاندي.. امرأة الهند الحديدية!

شغل والدها منصب اول رئيس وزراء للهند عقب استقلالها عام ١٩٤٧.تزوجت من فيروز غاندي احد ناشطي الحركة الوطنية الهندية.تأثرت بالزعيم الهندي المهاتما غاندي وبخاصة فيما يتعلق بالعمل على الخلاص من الاستعمار البريطاني.هي المرأة الوحيدة التي تولت منصب رئيس وزراء الهند وقد شغلته 3 فترات متتالية.رفضت التعصب الديني ودفعت حياتها ثمن لذلك.اغتيلت على يد اثنين من حراسها من طائفة السيخ وبهذه الصورة انتقم السيخ منها على إيعازها باقتحام المعبد الذهبي السيخي.