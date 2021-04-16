الكمارك تضبط (٨) شاحنات مخالفة في كركوك

وقالت الهيئة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "موظفي قسم التحريات ومكافحة التهريب في كمرك المنطقة الشمالية ( مفرزة كركوك ) تمكنوا اليوم، من ضبط (٨) شاحنات محملة بمواد متنوعة مخالفة لضوابط الاستيراد".وأوضحت الهيئة، أن "الشاحنات تحمل (أدوية بشرية + مقطعات دجاج + مشروبات كحولية + فواكه و خضر + اضافات علفية + مياه غازية)"، مؤكدة "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل".