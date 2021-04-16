المجلس الأعلى يحذر من فرض ضرائب على رواتب الموظفين

وقال حمودي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، "نحذر من اي توجه لوزارة المالية لفرض ضرائب على رواتب الموظفين، رغم ارتفاع أسعار النفط، وما يكابده المواطن جراء رفع سعر صرف الدولار، وانفلات اسعار السوق، وغياب اي إجراءات رقابية أو معالجات لحماية المستهلك".وأضاف البيان "مثل هذا التمادي على قوت المواطن قد يفجر غضب الشارع بعد نفاذ صبره وطاقة تحمله، وبما لا يمكن السيطرة عليه".وجدد التأكيد "بأن السياسة المالية قضية وطنية عامة، وليست فردية بمزاج مسؤول بعينه، وينبغي تقريرها باتفاق القوى الوطنية كاملة، وبناء على رؤية اقتصادية وقانونية سليمة تلبي مصالح شعبنا العليا".