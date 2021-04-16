كين يعادل هنري.. ويلاحق شيرر وأجويرو

وافتتح كين التسجيل في الدقيقة (27)، بعدما تلقى عرضية من ندومبيلي داخل منطقة الجزاء، ليستلم الكرة ويسدد مباشرةً في الشباك.وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أحرز كين 20 هدفًا على الأقل، في 5 مواسم مختلفة من البريميرليج، ليتعادل مع تيري هنري، ولا يتفوق عليه في هذا الصدد، سوى آلان شيرر (7 مواسم)، وسيرجيو أجويرو (6 مواسم).يذكر أن إيفرتون نجح في معادلة النتيجة سريعًا، في الدقيقة (31)، عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح جيلفي سيجوردسون.