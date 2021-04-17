سان جيرمان يختار نجم برشلونة لخلافة نيمار ومبابي

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك إعجابًا كبيرًا لدى مسؤولي سان جيرمان بالفرنسي عثمان ديمبلي، جناح برشلونة.وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في صيف 2022، ولم يوافق اللاعب الفرنسي على التجديد حتى الآن، ما قد يدفع البارسا لبيعه في الصيف المقبل.وأشارت إلى سان جيرمان يرحب بإجراء مبادلة بين نيمار دا سيلفا وديمبلي، إذا لم يجدد الأول عقده مع النادي الباريسي.وأوضحت أن تجديد نيمار مع باريس بات مسألة وقت، لكن مسؤولي سان جيرمان يحافظون على اهتمامهم بديمبلي.وقالت إن باريس يخطط أيضًا لضم ديمبلي