الموت يفجع الفنان المصري أحمد خالد صالح

اعلن الفنان أحمد خالد صالح وفاة والدته الدكتورة هالة زين، عبر حسابه على "إنستغرام"، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.وكتب صالح: "رحلت عني من كنت أكرم من أجلها أدعوا لها بالثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وجنة الفردوس وشفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأدعوا لنا بالصبر والثبات والسلوان، صلاة الجنازة من مسجد عمرو بن العاص عقب صلاة الظهر، إنا لله وإنا إليه راجعون".وكان الفنان أحمد خالد صالح أعلن منذ أيام إصابة والدته بفيروس كورونا المستجد، وطالب جمهوره الدعاء.وقد بدأ فيروس كورونا بإصابة الفنانة هنادي مهنا زوجة الفنان أحمد خالد صالح يوم 22 مارس/آذار الماضي، وبعدها بأيام أعلن هو الآخر إصابته بالفيروس، لينتقل الفيروس إلى والدة هنادي ثم والدها الفنان هاني مهنا، وبعدها إلى والدة الفنان أحمد خالد صالح.