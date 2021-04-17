تواقيع برلمانية لاستضافة وزير المالية بشأن الاستقطاعات

وقالت الغرابي في حديث للسومرية نيوز، ان "رواتب الموظفين سبق وان اشرنا ولأكثر من مرة بان المساس بها هو امر مرفوض تحت اي مبرر، لكن الاصرار لدى وزير المالية في التركيز على هذا الملف هو امر يثير العديد من علامات الاستفهام لدينا"، مبينا ان "الازمة الاقتصادية تم تجاوزها وأسعار النفط ارتفعت عالميا والحكومة مضت في رفع سعر الصرف للدولار مقابل الدينار رغم تحفظنا على هذا الامر بالتالي فلم يعد هنالك اي مبرر لاتخاذ هكذا خطوات غير قانونية وتضر بالطبقات الوسطى والفقيرة".واضافت الغرابي، ان "مجلس النواب لن يقف متفرجا على هكذا اجراءات غير مدروسة وتمثل عقوبات جماعية للشعب العراقي، بالتالي فسيكون ردنا وفق الاليات القانونية لتصحيح وضع السياسة المالية في البلد من خلال جمع تواقيع بغية تقديم طلب الى رئاسة مجلس النواب لاستضافة وزير المالية في الجلسة الاولى من الفصل التشريعي الجديد لمناقشة هذا الملف وبحال كانت الإجابة غير مقنعة سنمضي الى الخيار الدستوري الثاني وهو تفعيل الاستجواب تمهيدا لسحب الثقة عنه".