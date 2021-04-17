قد يكون النهائي الأخير لميسي.. كل ما تود معرفته عن موقعة برشلونة وبيلباو

وستقام مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة (19:30 بتوقيت غرينتش)، وسيحتضن ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية المواجهة المرتقبة.ويتطلع "البارسا" للتتويج باللقب للمرة الـ31 في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي، على حساب أقرب المنافسين إليه في عدد الألقاب، وهو بيلباو بالذات، صاحب الـ23 لقبا.كما يبحث برشلونة عن لقبه الأول في حقبة مدربه الهولندي، رونالد كومان، في نهائي قد يكون الأخير للأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني، الذي ينتهي عقده معه في يونيو المقبل.ومن جهته، يسعى الفريق الباسكي، للفوز بلقبه الـ24 في كأس ملك إسبانيا، بعدما فرط في فرصته الأولى مطلع هذا الشهر، حينما خسر في نهائي المسابقة المؤجل لموسم 2020/2019، أمام غريمه وجاره ريال سوسييداد (0-1).