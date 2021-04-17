بينهم بالارهاب.. القبض على 12 متهما مطلوب للقضاء في المثنى والبصرة

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "دوريات ومفارز مركز شرطة الجوادين في محافظة المثنى نفذت ممارسة أمنية داخل القضاء بإشراك القوة والتجهيزات القتالية كافة وتوزيع المنتسبين حسب الخطة المعمول بها للبحث عن المطلوبين للقضاء".واضاف البيان ان "الممارسة أسفرت عن إلقاء القبض على (11) متهما صادرة بحقهم اوامر قبض قضائية وفق أحكام المواد ( 433 ) و ( 413 ) و ( 430 ) و ( 381 ) و ( 432 ) من قانون العقوبات العراقي، وتمت إحالتهم الى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم وفق القانون".وتابع ان "مفارز سيطرة الشهيد العميد الركن قيس (البوابة) في البصرة تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب قضائيا وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، حيث ورد اسمه في قوائم المطلوبين وذلك بعد تدقيق اسمه باستخدام أجهزة الحاسوب في السيطرة".واوضح انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته الى جهة الطلب".