الجيش الاسرائيلي يشن غارات على مواقع حركة حماس في غزة

وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الطائرات الحربية شنت غارات على موقع للمضادات الأرضية ومصنع لإنتاج الباطون لحفر الأنفاق وتخزين وسائل قتالية وتدمير بنية تحتية لنفق هجومي تابع لحماس. وسقطت القذيفة في منطقة غير مأهولة لم تسفر عن إصابات أو أضرار، كما لم تتبن أية جهة مسؤولية إطلاقها.وقال المتحدث ان طائرات جيش الدفاع شنت ضربات جوية ضد "أهداف " في غزة ردا على إطلاق فلسطينيين قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل للمرة الثانية في يومين.واستهدف القصف موقع تدريب وموقع للمضادات الأرضية قيد التطوير ومصنع لإنتاج الباطون لحفر الأنفاق وتخزين وسائل قتالية بالإضافة الى بنية تحتية لنفق إرهابي هجومي لحماس".وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن القذيفة التي سقطت في منطقة غير مأهولة لم تسفر عن إصابات أو أضرار. ولم تتبن أي جهة عملية الإطلاق.ويعيش مليونا فلسطيني في قطاع غزّة الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا، وتُسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ عام 2007. وخاضت حماس وإسرائيل ثلاث حروب بين عامي 2008 و2014.وتُطلَق بشكل متقطّع صواريخ وبالونات حارقة من غزّة تردّ عليها إسرائيل بضربات جوّية ضدّ مواقع لحماس والجهاد الإسلامي، ثاني أكبر حركة إسلامية مسلّحة في القطاع. يتزامن هذا العام مع الذكرى العاشرة لنشر إسرائيل نظام "القبة الحديدية" الذي اعترض مئات الصواريخ التي أطلِقت من غزّة وسوريا.