كراون تكسي عراقية تجوب شوارع استراليا

ونشرت صفحات متخصصة بالسيارات عبر موقع فيس بوك صورة لسيارة اجرة من نوع سوبر كراون موديل 1980 ومكتوب على زجاجها الخلفي بغداد، بصرة ، موصل.وذكرت الصفحات ان صاحب السيارة هو لاجئ عراقي مقيم في دولة استراليا اشترى السيارة وقام بطلائها بشكل سيارات الاجرة العراقية في زمن الثمانينيات، وذلك لحنينه وحبه لبلده العراق ومحاولة منه للعيش بالاجواء العراقية لكسر وحشة الغربة.هذا وحققت الصورة تفاعلا واسعا بين المستخدمين واثارت لغطا بين مؤيد لخطوته وبين رافض اليها .