الحوثيون ينتقدون بيان مجلس الامن بشأن التطورات الاخيرة في اليمن

وقال القيادي في "أنصار الله" محمد علي الحوثي في تغريدة عبر (تويتر)، ان " بيان مجلس الأمن أكد ما توقعناه قبل الجلسة وهو ما يؤكد انعدام المعايير والتوجه الصادق الذي عاشه ويعيشه المجلس باستمرار وليس خليق بالمجلس ما يقوم به من أداء مترهل وسقوط مدوي على كافة الأصعدة".واضاف "اننا نحمل دول العدوان ومجلس الأمن المجاعة باليمن التي يخشاها المجلس كونه شريك في صنعها كالعدوان" بحسب قوله.كما وجه القيادي في جماعة الحوثيين رسالة إلى دول التحالف مخاطبا إياها بالقول، "لا تعجبنا المناورات السياسية وعليكم فهم أننا لا يمكن أن نقبل بالمساومة على الترتيبات الإنسانية وعلى ماهو جريمة حتى في القوانين التي تستمدوا مزاعم شرعيتكم منها كالحصار واستمرار العدوان والقادم باذن الله انتصار الشعب اليمني على ارهابكم وجرائمكم".يشار الى ان مجلس الأمن الدولي، رحب بإعلان السعودية بشأن إنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل، داعيا الأطراف للانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممي الخاص لليمن والتفاوض دون شروط مسبقة.وأكد المجلس في بيان أن التصعيد في مدينة مأرب "يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن وعلى الحوثيين وقفه"، معربا عن قلقه إزاء التطورات العسكرية في مناطق أخرى من البلاد، ومشددا على ضرورة خفض التصعيد.