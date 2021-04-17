عمل تخريبي يستهدف بئرين للنفط في كركوك

وذكرت الشركة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "البئرين النفطيين تعرضا الى عمل تخريبي بتفجير عبوتين ناسفتين"، مشيرة الى ان "الحادثة لم تسفر عن حدوث حرائق او اضرار مادية او بشرية، ولم تؤثر على العملية الانتاجية او توقف ضخ النفط من الآبار المذكورة".وأضاف البيان أن "هذه الهجمات لن توقف الجهود الوطنية في ادامة العملية الانتاجية دعما للاقتصاد الوطني".من جهتها قامت وزارة النفط والجهات المعنية والامنية بفتح تحقيق في الحادث.