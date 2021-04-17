تشكيل غرفة عمليات لمتابعة معاملات شهداء وجرحى تفجير الحبيبية

وقال مدير عام دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية طارق المندلاوي في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "وفداً من المؤسسة زار ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة الحبيبية بمدينة الصدر لحضور مجلس فاتحة الشهيد حسن عودة العلياوي وتفقد جرحى العملية الإرهابية"، لافتاً الى أن "رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي أوصى بتلبية كل ما توفره موارد المؤسسة في سبيل جبر الضرر عن ضحايا تفجير الحبيبية الغادر ".وأكد المندلاوي أن "الأولوية في هذه الزيارة هي تفقد أحوال الجرحى وإبداء جميع أشكال الدعم للجرحى وزيارتهم"، مبيناً أنه "تم تشكيل غرفة عمليات خاصة لتبسيط الإجراءات الإدارية وترويج معاملات الشهداء والمصابين، وستعمل هذه الغرفة على شكل خلية أزمة لحسم ما يتطلبه الأمر".