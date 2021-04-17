اقليم كردستان يسجل انخفاضا ملحوظا باصابات كورونا

وذكر بيان لصحة كردستان ورد للسومرية نيوز، انه "تم تسجيل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.واشار الى ان الاصابات توزعت كالآتي: " 82 أربيل، 62 السليمانية، 487 دهوك، 3 حلبجة، 11 كرميان ليرتفع إجمالي العدد إلى 138222".كما لفت البيان الى "تماثل 496 مريضا للشفاء التام ليصل عدد المتعافين الكلي إلى 116.916".وختم البيان بالقول ان "12 مصابا توفوا خلال آخر 24 ساعة حيث سجلت 4 وفيات في أربيل و 3 في السليمانية و 5 في دهوك، ليكون مجموع حالات الوفيات منذ تفشي الوباء في الإقليم ولغاية الآن 3869".