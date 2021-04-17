التجارة تعلن حصيلة صرفها للمبالغ المخصصة لمسوقي الحنطة و الشلب

وذكرت الوزارة، في بيان أنه خلال الفترة الماضية حققنا نتائج طيبة في توفير المبالغ المخصصة لمسوقي الحنطة واستطعنا ان نعزز المواقع بدفعات مالية وان تتمكن بعض الفروع ان تسدد كامل المبالغ المخصصة لها خاصة تلك التي كانت كمياتها اقل من بقية المحافظات".واضاف، أن فروع الشركة في البصرة و ذي قار و ميسان و الكوت و بابل و كربلاء و الديوانية و النجف و المثنى انجزت توزيع كامل المبالغ المالية المخصصة لمسوقي الحنطة لعام ٢٠٢٠ ".واشار إلى، أن "إجمالي المبالغ التي سلمت لمسوقي محافظة كربلاء المقدسة تم تسديد كامل المبلغ للمسوقين والبالغ (٣٥٦٨٢١٦٠) خمس وثلاثون مليار وستمائة واثنين وثمانون مليون ومئه وستون الف دينار ، و تم اكمال صرف مستحقات الفلاحين لموسم الحنطة ٢٠٢١ بالكامل لمواقع فرع الشركة في الديوانية والمبلغ المصروف ١٢٦،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ دينار ".وأوضح، أن "في بابل تم استلام كامل المبلغ المخصص للفلاحين مسوقي الحنطه للموسم ٢٠٢٠ وجاري العمل على توزيعه في فرع بابل ومواقعه".أن "هناك عدد من الفروع تواصل توزيع المستحقات المالية وتنتظر وصول باقي المبالغ المخصصة لتوزيعها ، حيث بلغ اجمالي مستحقات فرع واسط (٢٩٢ ) مليار و تم صرف (٢٤٤ مليار ) وصل مبلغ (٥٢ ) مليار الى الفرع وهي تمثل باقي المستحقات كاملة و ننتظر اطلاقها من قبل ادارات المصارف كي نباشر بالصرف"، لافتا إلى "توزيع كامل مستحقات الفلاحين ممن سوقوا لمواقع بغداد ".وأكد البيان، أن "اجمالي مستحقات الفلاحين والمزارعين والمسوقين لفرع الانبار بكافة مواقعه بلغ (١٤٣) مليار دينار و يستمر الفرع بصرف المستحقات حيث سيتم تصفير ثلاثة مواقع هي موقع السايلو و مركز تسويق الخيرات ومركز تسويق عنه ليتبقى فقط المجمع المخزني الذي يحتاج الى مبلغ (٥ ) مليار دينار لغرض تصفير كافة المستحقات".وتابع: "اما صومعة الطوز فقد بلغ المبلغ المتبقي من مستحقات الفلاحين (١٢.٥٨٠.٠٠٠.٠٠٠) فقط اثنا عشر مليار وخمسمائة وثمانون مليون دينار"، مؤكدا أن "فرع الشركة في نينوى ( اكبر منتج للحنطة في العراق اخر موسمين) اجمالي الاشعارات الوارده عددها ١٢ وبمبلغ ٣٣٨.٣٢٩.٠٠٠.٠٠٠ مليار دينار عراقيوتابع، اما موقف المبالغ المتبقية (الاحتياج الفعلي) الكلي وحسب المواقع التابعة للفرع وكالاتي سايلو الوائلية / ١٩.٤٦٦.٤٩٢.٠٠٠ مليار و ساحة مشيرفه / ١٠.٦١٦.٤٦٥.٠٠٠ مليار و سايلو بازوايا / ٣٠.٢١٦.٨٠٨.٠٠٠ مليار و سايلو تلعفر / ١٦.٤٠٧.١٤٩.٠٠٠ مليار و سايلو مخمور / ٣٥.٧٣٦.٥١٦.٤٦٤ مليار و ساحة الموصل / ١٤.٣٦٧.٥٤٤.٨٨٨ مليار و سايلو سنجار / ٢.٧٩٩.٣٤٥.٠٠٠ مليار و ساحة روفيا / ١٢.٧١٤.٩٨٤.٠٠٠ مليار و ساحة فلفيل / ٥.٦٧٤.٦٠٣.٠٠٠ مليار ليكون اجمالي الاحتياج المتبقي لتسديد كامل المستحقات لمسوقي الحنطة لعام ٢٠٢٠ ١٤٧.٩٩٩.٩٠٨.٠٠٠ ) فقط مائة وسبعه واربعون مليار وتسعمائه وتسعه وتستون مليون وتسعمائه وثمانية الاف دينار ".وأوضح، أن "المبلغ المتبقي لفرع صلاح الدين بحدود ( ١٠٥) مليار والانبار بحدود (٥) مليار".ولفت البيان الى ان "هذا الشهر سيتم الانتهاء من توزيع كامل المستحقات المالية المتبقية والبالغة ( ٤٩٠ ) مليار دينار ".