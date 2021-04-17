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عمليات بغداد: اعتقال عدد من المتهمين بالاتجار بالبشر وترويج المخدرات

أمن

2021-04-17 | 06:50
عمليات بغداد: اعتقال عدد من المتهمين بالاتجار بالبشر وترويج المخدرات
232 مشاهدة

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، حصيلة ممارساتها الامنية في جانبي الكرخ والرصافة.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرقة المشاة الحادية عشر مستمرة بتامين الحماية للمراكز الانتخابية، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، نتج عنها: اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط أسلحة غير مرخصة".

واضاف البيان ان "قوة من فرقة المشاة السابعة عشر وبناء على معلومات استخبارية تمكنت من إلقاء القبض على مطلوبين اثنين بتهمة السرقة، وآخر بترويج المخدرات، جنوبي بغداد".

وتابع ان "الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال عدد من المطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بالاتجار بالبشر، ومتهمين اثنين بينهم امرة بترويج المخدرات، ضمن قاطع مسؤولية الفرقة".

واوضح البيان ان "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد تمكنت من اعتقال متهم بترويج المخدرات، وضبط بحوزته كميات من المواد المخدرة، تم تسليمه إلى الجهات المختصة، وضبط أسلحة غير مرخصة، إضَافَة إلَى ضَبَطِ عَدَدَ مِنْ العَجَلاتِ الَّتِي لَا تُحْمَلُ أوْراقاً ثُبُوتِيَّة فِي جَانِبَيْ الكَرْخِ والرُّصَافَة.
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