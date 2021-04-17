مفارقة نادرة.. ابناء العم يتقابلون في لقاء ريال مدريد وتشيلسي

وسيواجه الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد، فيرلاند ميندي، ابن عمه، حارس مرمى نادي تشيلسي، إدوارد ميندي.ويتمتع الثنائي بعلاقة جيدة، وكلاهما ولدا في فرنسا لعائلة سنغالية، لكن فيرلاند اختار تمثيل منتخب فرنسا، بينما فضل إدوارد أن يدافع عن عرين منتخب السنغال.حارس نادي تشيلسي هو الأكبر، حيث يبلغ من العمر 29 عاماً، بينما يبلغ الظهير الأيسر لريال مدريد 25 عاما، وكلاهما كافح للتألق للوصول إلى أكبر أندية العالم، ولكن كفاح إدوارد كان الأبرز، فبعد توقفه عن اللعب لفترة طويلة، انضم إلى مارسيليا في 2015، وبعد فترة اختبار، انضم للفريق الثاني في النادي، وبعدها انتقل إلى استاد رانس، ومنه إلى رين، الذي تألق معه قبل أن ينضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لتشيلسي.وتقام مباراة ريال مدريد وضيفه تشيلسي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، في الـ28 من نيسان الجاري، على أن يستضيف الفريق الإنجليزي، النادي الإسباني في مباراة الإياب، يوم 4 ايار المقبل.