معمرة سورية تتغلب على فايروس كورونا

وسائل إعلام تابعة للإدارة الذاتية الكردية، أشارت إلى أن المعمرة «هاجر» التي تعد أكبر معمرة في شمال سوريا وتبلغ من العمر 103 أعوام، غادرت المشفى الخاص بمرضى كورونا في مدينة الحسكة، وسط احتفالية وتصفيق حار لها من قبل الكادر الطبي والتمريضي في المشفى على قوة إرادتها ومقاومتها للفيروس بعد بقائها 10 أيام في المشفى، مشيرة إلى أن الاختبارات أظهرت شفاءها التام من الفيروس.وازدادت الإصابات بكورونا خلال الأيام الأخيرة في مناطق الإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا، والتي أعلنت حظراً شاملاً للتجوال.