دولة مجاورة تسجل أكثر من 21 ألف إصابة بكورونا

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في إيران خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 21132 مقابل 25261 في بيانات الجمعة، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 2215445، بينها 4694 تعتبر حرجة.كما ذكرت لاري أن السلطات الصحية رصدت خلال يوم 319 وفاة ناجمة عن المرض مقارنة مع 328 في بيانات الجمعة، ما يمثل مستوى قياسيا لهذا الكمؤشر، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في إيران 66327 شخصا.وأضافت أن عدد المتعافين من المرض في البلاد وصل إلى 1772688 بعد تسجيل 11191 حالة شفاء جديدة.وتعتبر إيران الدولة الـ15 في العالم من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والـ13 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة، كما تعد الأولى في الشرق الأوسط في كلا المؤشرين.