بالصورة.. ميسي يدخل نهائي كأس الملك بـ"نيولوك" جديد

وأبرزت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، مشاركة ميسي في التدريبات الأخيرة قبل مباراة أتلتيك بيلباو، دون لحيته.ويسعى البرغوث للانتقام من أتلتيك بيلباو، بعد أن طُرد أمام نفس الفريق في نهائي كأس السوبر الإسباني، هذا الموسم، مما صعب مهمة برشلونة في العودة إلى المباراة.ويبحث ميسي عن اللقب رقم 35 في مسيرته مع برشلونة، والذي قد يكون الأخير له بقميص النادي الكتالوني، إذا استمر تراجع الفريق في الليجا، بالإضافة إلى الرحيل المحتمل للبرغوث في الصيف المقبل.