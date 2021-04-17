دولة مجاورة تسجل نحو 1000 إصابة بكورونا وسط ارتفاع الحالات النشطة

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 948 لتصل إلى مستوى 404054 حالة.وشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا ملموسا، وبلغ يوم 14 أبريل 929 حالة، وفي 15 أبريل 985، وفي 16 أبريل 964.لكن هذا المستوى أدنى بكثير من أعداد صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة اليومية أكثر من 4 آلاف حالة.ومع ذلك تواجه السعودية ارتفاعا مستمرا في عدد الحالات النشطة التي ازدادت من 9285 الجمعة إلى 9449 السبت، بينما تراجع عدد الإصابات الحرجة إلى 1018 حالة بعد أن كان أمس على مستوى 1034.وأفادت وزارة الصحة برصد 9 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 6810 متوفين.واستقر مؤشر الوفيات الجديدة منذ أسابيع كثيرة عند مستوى نحو 10 حالات، وبلغ في 14 أبريل 8 حالات، وفي 15 أبريل 10 وفيات، وكذلك 10 حالات في 16 أبريل.وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 387795 شخصا، بعد تسجيل 775 حالة شفاء جديدة.