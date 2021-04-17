مالية البرلمان ترسل كتاباً إلى وزارة المالية بشأن الضرائب الكمركية

وقال عضو اللجنة النائب ناجي السعيدي، وفقاً للوكالة الرسمية، إن "اللجنة المالية سترسل كتابا رسميا الى وزارة المالية لإيضاح المادة القانونية في الموازنة التي تتحدث عن الضريبة الجمركية والامر لا يحتاج الى تشريع قانون يتعلق بها".وأضاف، أن "المادة 34 الفقرة (ج) متعلقة في التعريفة الجمركية"، لافتا الى أن "هذه التعرفة تسمى في النظام المالي الضريبة الجمركية وهناك أنواع من الضرائب منها جمركية وأخرى للدخل ومنها أنواع مباشرة وغير مباشرة لكن وزارة المالية فسرتها بشكل خاطئ ولا يمكن أن تمرر بالمطلق".