أستراليا تربط وفاة امرأة بسبب تجلط الدم بلقاح "أسترازينيكا"

وقد ذكرت وزارة الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، في وقت سابق، أن السلطات بدأت التحقيق في وفاة امرأة كانت تعاني من مرض السكري، أصيبت بتجلط الدم، بعد تطعيمها بلقاح "أسترازينيكا".ووفقا للهيئة التنظيمية للأدوية الأسترالية، تم تسجيل 3 حالات لتجلط الدم حتى الآن بسبب استخدام لقاح "أسترازينيكا"، مشيرة إلى أن مصابين اثنين آخرين (بتجلط الدم) يتلقيان العلاج في المستشفى وحالتهما في تحسن.