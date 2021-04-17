حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 3 ملايين شخص

وأبلغ مكتب منظمة الصحة في الصين عن ظهور هذا المرض في أواخر ديسمبر 2019.وقد لا تعكس هذه الأعداد إلا جزءاً بسيطاً من العدد الإجمالي الفعلي، لأنها تستند إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية.وسجّلت حملات التلقيح وهي متفاوتة جداً بحسب البلد، على المستوى العالمي حقن قرابة 863 مليون جرعة بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس حتى يوم الجمعة.