تفشي كورونا يلقي بظلاله على الموسم السياحي في دولة عربية

ورغم تصريحات وزير السياحة والصناعات التقليدية، الحبيب عمار بأنه سيتم بداية من 19 أبريل 2021 السماح للرحلات الجماعية المنظمة بدخول تونس، وبأن البلاد مفتوحة أمام السياح بشروط صارمة في إطار مجابهة فيروس كورونا، لا تبدو المؤشرات مشجعة في البلاد على عودة النشاط السياحي سيما بعد تصاعد نسب الإصابة بكورونا حيث تتجاوز يوميا الألفي حالة.إلى جانب تسجيل ما يقرب من سبعين وفاة يوميا وفق بيانات وزارة الصحة.واستبعد رئيس الجامعة العامة لوكالات الأسفار والسياحة جابر بن عطوش إمكانية المحافظة على موعد 19 أبريل لاستئناف استقبال الوفود السياحية بعد تطورات الوضع الوبائي التي ساهمت في تصنيف تونس من قبل منظمات عالمية "دولة عالية الخطورة فيما يتعلق بدرجات انتشار الوباء، حتى أن الولايات المتحدة نصحت رعاياها بتوخي الحذر وتجنب السفر إلى تونس كما أجلت السوق الإنجليزية عددا من رحلاتها السياحية إلى تونس."وأضاف بن عطوش في تصريح نقله "سكاي نيوز عربية" أن هذه المؤشرات تؤثر سلبا على حجوزات الموسم السياحي، مرجحا أن تتمكن تونس من استئناف النشاط السياحي بعد تخطي الموجة الثالثة لفيروس كورونا خلال أسابيع دعا القائمين على القطاع السياحي بتطوير طرق استقدام السياح وتطيمنهم بشأن الوضع الصحي لإعادة الحياة للقطاع السياحي المتوقف والمتدحرج على حافة الإفلاس وفق تعبيره.