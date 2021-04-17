وكالة الاستخبارات تطيح بتاجر وناقل مواد مخدرة في البصرة

وقالت الوكالة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "من خلال تكثيف الجهد الاستخباري وتسخير المصادر لإلقاء القبض على المتسللين ومهربي المواد المخدرة، حيث تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات التحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على احد المتهمين في قضاء أبو الخصيب بمحافظة البصرة والذي يقوم بنقل وتهريب المخدرات من احدى دول الجوار وادخلها الى العراق بصورة غير رسمية وبالجرم المشهود وبحوزته (١٠كغم ) من مادة الحشيشة المخدرة".ولفتت إلى أنه "تم ضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط اصولي وايداع المتهم التوقيف لاستكمال التحقيقات وللاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".