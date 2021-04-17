رونالدو.. "الغائب الهام" في مواجهة الأحد

وقال مدرب اليوفي، أندريا بيرلو إن اللاعب البالغ 36 عاما والمتصدر لترتيب هدافي "سيري أ" برصيد 15 هدفا سيخلد إلى الراحة لتفادي تفاقم اصابته".وأضاف بيرلو "لدينا غائب هام. للأسف، فإن كريستيانو رونالدو لن يشارك في هذه المباراة، بسبب مشكلة في العضلة المثنية".تابع المدرب الشاب "لم يتعاف في الأيام القليلة الماضية من مشكلة تعرّض لها بعد مباراة الأحد الأخيرة ضد جنوى".وأردف "لم يكن قادرا على التعافي هذا الأسبوع. سنخاطر كثيرا إذا جلبناه معنا إلى برغامو الأحد.. سنحاول استعادته الأربعاء في مباراة بارما".ويحتل يوفنتوس، حامل لقب الدوري في آخر 9 مواسم، المركز الثالث بفارق 12 نقطة عن إنتر المتصدر الذي يقترب تباعا من إحراز لقبه الأول في الدوري منذ 2010، فيما يقف أتالانتا وراءه بفارق نقطة في المركز الرابع.