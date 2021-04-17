حصيلة مرتفعة لعدد إصابات كورونا في دولة مجاورة للعراق

وبهذه الحصيلة الجديدة، يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس منذ بدء الجائحة إلى 4212645.وأظهرت بيانات الصحة التركية تسجيل 288 وفاة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الكلي للوفيات في البلاد إلى 35608.وأشارت الوزارة إلى تعافي 52184 ألفا من كورونا، وهو ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 3643734 شخصا.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن الأسبوع الماضي، تشديد الإجراءات الاحترازية وفرض الإغلاق الجزئي خلال أول أسبوعين من شهر رمضان لاحتواء انتشار الفيروس.