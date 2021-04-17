برشلونة يتوج بكأس الملك بعد رباعية بمرمى بيلباو

حصد برشلونة أول لقب له هذا الموسم، بالفوز بنتيجة (4-0) على أتلتيك بيلباو، مساء اليوم السبت، في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.



وسجل أهداف برشلونة، ميسي هدفين في الدقائق 68 و72، وجريزمان هدف في الدقيقة 60، وفرينكي دي يونج في الدقيقة 63