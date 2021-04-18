بالفيديو: هجمة نموذجية تبدأ من منتصف الملعب تنتهي بهدف لميسي

وقاد "البرغوث" بنفسه هجمة من منتصف الملعب، وتبادل الكرة مع دي يونغ عند حافة منطقة الجزاء، قبل أن يتوغل داخلها ويتلاعب بأحد مدافعي بيلباو، ويسدد كرة بيسراه زاحفة على يمين الحارس.وسجل ميسي ثنائية في الدقيقتين 68، و72، وساهم في الهدف الأول الذي سجله الفرنسي أنطوان غريزمان، في الدقيقة 60، من صناعة الهولندي فرينكي دي يونغ، مسجل الهدف الثاني، في الدقيقة 63.ويعد هذا اللقب، هو الأول لبرشلونة تحت قيادة مدربه الهولندي رونالد كومان.