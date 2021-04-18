روسي يقترب من حسم بطولة مونت كارلو لرياضة التنس

ولم يجد اللاعب الروسي، البالغ عمره 23 عاما، أي عناء لتجاوز عقبة منافسه النرويجي، بنتيجة 6-3، و7-5.وسيواجه روبليف في النهائي، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الذي تأهل على حساب البريطاني، دانييل إيفانز، بفوزه عليه بواقع 6-2 و6-1.وسيسعى اثنان من الممثلين الرئيسيين للجيل الجديد للتنس الحالي، روبليف، وتسيتسيباس (22 عاما)، لحصد أول لقب في بطولة مونت كارلو، في النهائي الذي سيجمعهما في وقت لاحق اليوم الأحد.