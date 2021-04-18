بعد تجاوز وفيات كورونا 3 ملايين.. تعرف على قائمة الدول الاكثر تضررا

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الامريكية، فقد سجلت الولايات المتحدة (المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات) أكبر حصيلة وفيات بلغت نحو 567 ألف وفاة منذ بداية تفشي الوباء، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات فيها 31 مليونا.وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية حيث حصد الوباء فيها حياة نحو 372 ألف شخص حتى الآن، وارتفعت حصيلة الإصابات فيها إلى نحو 14 مليونا.وتأتي المكسيك في المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات، حيث سجلت حوالي 213 ألف حالة وفاة وأكثر من 2.3 مليون إصابة منذ بداية تفشي الوباء.اما الهند فقد حلت في المرتبة الرابعة، بحصيلة وفيات بلغت نحو 176 ألف حالة، وتجاوز عدد الإصابات فيها منذ بداية تفشي الوباء 14.5 مليون إصابة.وفي بريطانيا أكثر الدول الأوروبية تضررا جراء تفشي الوباء ارتفعت حصيلة الوفيات إلى نحو 128 ألف حالة وفاة اذ حلت في المرتبة الخامسة، وتجاوزت حصيلة الإصابات 4.4 مليون حتى الآن، تليها إيطاليا صاحبة المرتبة السادسة، حيث حصد وباء كورونا فيها أرواح نحو 117 ألف شخص، وتم تسجيل حوالي 3.9 مليون إصابة منذ بداية تفشي الوباء.فيما جاءت فرنسا في المرتبة السابعة بحصيلة تجاوزت الوفيات فيها 100 ألف وفاة، وتم تسجيل أكثر من 5.3 مليون إصابة، تليها روسيا في المرتبة الثامنة حيث سجلت نحو 104 آلاف حالة وفاة منذ بداية تفشي الوباء، وتجاوزت حصيلة الإصابات فيها 5 ملايين و640 ألف إصابة.وبلغت حصيلة الوفيات في ألمانيا التي حلت تاسعة، 80 ألف حالة وفاة، وتجاوز مجموع الإصابات التي تم تسجيلها منذ بداية تفشي الوباء 3 ملايين و139 ألف إصابة، تليها إسبانيا بالمرتبة العاشرة التي حصد فيها الوباء أرواح 77 ألف شخص وتجاوزت حصيلة الإصابات فيها 3.4 مليون إصابة.