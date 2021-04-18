هزة ارضية في البصرة جراء زلزال عنيف ضرب جنوب ايران

وأفاد التلفزيون الإيراني اليوم الأحد، بأن ”هذا الزلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر وضرب الحدود الإدارية بين محافظتي بوشهر وفارس جنوبي البلاد في الساعة 11:11:50 (التوقيت المحلي) من صباح اليوم الأحد“، مضيفا أن ”الزلزال كان مركزه بندر غناوه بمدينة بوشهر“.وأشار إلى أن ”الزلزال بلغ عمقه 10 كيلومترات وشعر به سكان محافظة خوزستان ذات الغالبية العربية“، دون تقديم المزيد من المعلومات عن حجم الخسائر والأضرار، وقال سكان في البصرة ومناطق أخرى بجنوب العراق أنهم شعروا بهزة أرضية خفيفة صباح اليوم الاحد.