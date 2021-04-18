البلاد تترقب درجات حرارة مرتفعة واجواء غائمة جزئيا

اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي اليوم الاحد، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الايام المقبلة، حيث توقعت ارتفاعا بدرجات الحرارة في معظم مناطق البلاد مع اجواء غائمة وغائمة جزئيا.