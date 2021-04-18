دراسة علمية جديدة تكشف عن الطريقة الامثل لايقاف تفشي كورونا

أظهرت دراسة جديدة اجراها فريق مشترك من كلية تاندون للهندسة بجامعة نيويورك وجامعة بوليتكنك تورينو في إيطاليا، أن ارتداء 60% من البشر على الأقل لأقنعة الوجه والالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي، سوف يمنع ظهور حالات تفشٍ جديدة لفيروس كورونا.
وقام الفريق المشترك بتطوير نموذج لتحليل آثار هذين المقياسين على انتشار الأمراض المنقولة عن طريق الهواء، كما في حالة كوفيد -19.
ووجدت الدراسة أنه يمكن منع تفشي المرض إذا ارتدى 60% على الأقل من السكان أقنعة الوجه "الكمامات" والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي.
وقال ماوريتسيوبورفيري الأستاذ بجامعة نيويورك: "لا يكفي التباعد الاجتماعي ولا استخدام أقنعة الوجه على حدة لوقف انتشار كوفيد-19، إذا التزم جزء كبير من السكان بكلا الإجراءين، فيمكن منع انتشار الفيروس دون تلقيح شامل".
واستخدم الخبراء نموذج قاعدة البيانات الشبكية، والذي يستخدم في مجالات مختلفة، مثل التسويق وعلم الأحياء.