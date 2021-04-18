دراسة علمية جديدة تكشف عن الطريقة الامثل لايقاف تفشي كورونا

وقام الفريق المشترك بتطوير نموذج لتحليل آثار هذين المقياسين على انتشار الأمراض المنقولة عن طريق الهواء، كما في حالة كوفيد -19.ووجدت الدراسة أنه يمكن منع تفشي المرض إذا ارتدى 60% على الأقل من السكان أقنعة الوجه "الكمامات" والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي.وقال ماوريتسيوبورفيري الأستاذ بجامعة نيويورك: "لا يكفي التباعد الاجتماعي ولا استخدام أقنعة الوجه على حدة لوقف انتشار كوفيد-19، إذا التزم جزء كبير من السكان بكلا الإجراءين، فيمكن منع انتشار الفيروس دون تلقيح شامل".واستخدم الخبراء نموذج قاعدة البيانات الشبكية، والذي يستخدم في مجالات مختلفة، مثل التسويق وعلم الأحياء.