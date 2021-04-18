وزارة الصحة تعلن وصول الوجبة الثانية من لقاح فايزر

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "وجبة جديدة من اللقاحات وصلت اليوم، وان العراق استلم الوجبة الثانية من لقاح فايزر".واضاف البيان أن "وجبات أخرى ستصل بشكل دوري اسبوعي، كما وسيتم فور الاستلام توزيعها على دوائر الصحة في بغداد وعموم المحافظات واقليم كردستان".وتابع أن "اللقاحات الموجودة في العراق، ثلاث لقاحات معتمدة لدى منافذ وزارة الصحة"، مؤكدة ان "جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومن مناشئ عالمية رصينة وتحت اشراف منظمة الصحة العالمية".وبحسب البيان، دعت الوزارة "المواطنين كافة الى الاسراع في تلقي جرعات اللقاح عن طريق التسجيل في المنصة الالكترونية، اذ ان اللقاحات تعد من اهم اسباب القضاء على الأمراض الانتقالية وايقاف سليلة انتشارها وتدعو المواطنين الى ضرورة الالتزام بتعليمات وتوجيهات وزارة الصحة في التباعد الاجتماعي ولبس الكمام وغسل اليدين بانتظام".