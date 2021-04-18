السلطات البحرينية توضح بشأن اضطرابات في سجن جو المركزي

وأكدت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل البحرينية الحكومية، في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية، أن "عددا محدودا من النزلاء داخل مركز الإصلاح والتأهيل في سجن جو قاموا على مدار الأيام الماضية بإغلاق الممرات ورفض دخول العنابر ومخالفة التعليمات الصادرة في هذا الشأن"، مشيرة إلى أن "هذا السلوك أدى إلى تعطيلهم للخدمات المقدمة ومن بينها الاتصالات والرعاية الصحية لنزلاء آخرين، وكذلك التأثير على سير العمل".واضاف البيان، "تم إنذار النزلاء المخالفين ودعوتهم على مدار الأيام الماضية للالتزام بالقانون، غير أنهم لم يستجيبوا لهذا الطلب".وتابع البيان أن هذا الأمر "استدعى اليوم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة بحق النزلاء المخالفين والذين قاموا بارتكاب أعمال فوضى وعنف ضد رجال الشرطة أثناء قيامهم بأداء الواجبات المنوطة بهم"، لافتا إلى أنه "تم إخطار النيابة العامة وإطلاع مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين على تفاصيل الواقعة".من جهتها أفادت (جمعية الوفاق) المعارضة بأن "قوات الأمن البحرينية اعتدت أمس السبت على معتقلي الرأي في إحدى المباني التابعة لهذا السجن، بعد تعبيرهم عن رفضهم للواقع السيئ والمتخلف"، مضيفة أن عوائل المعتقلين نظموا اعتصامات سلمية مطالبين بالإفراج عن ذويهم، على خلفية تصاعد وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد داخل سجون البلاد".